Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,472.20
BTC/USDT
115,676.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fatma Nur Duman Arı  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

İstanbul

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da yangından kurtarılan kaplumbağa yavrusu doğal yaşama kavuşturuldu

Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

Orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi

İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet