Teknoloji

AB, Microsoft'a yönelik Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını kapattı

Avrupa Birliği (AB), Microsoft'un sohbet ve çevrim içi toplantı platformu Teams'e yönelik taahhütlerini kabul etti ve yürütülen rekabet soruşturmasını sonlandırdı.

Ata Ufuk Şeker  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Brüksel

AB Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft hakkında Teams ile ilgili yürütülen rekabet soruşturmasında taraflar arasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun Microsoft'un Teams platformunda rekabet endişelerini gidermeye yönelik taahhütlerini kabul ettiği ve bu taahhütlerin AB kuralları uyarınca bağlayıcı olacağı ifade edildi.

Microsoft taahhütlerinin Teams'in, Office 365 ve Microsoft 365 paketlerinde yer alan uygulamaları Word, Excel, PowerPoint ve Outlook ile bir araya getirilmesiyle ilgili endişeleri ele aldığına vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda Microsoft'un paketlerinin Teams içermeyen ve indirimli fiyatlı sürümlerini kullanıma sunacağı kaydedildi.

Açıklamada, taahhütler kapsamında Microsoft'un uzun vadeli lisanslara sahip müşterilerin Teams içermeyen paketlere geçmelerine olanak tanıyacağı, Teams ve belirli Microsoft ürünleriyle rekabet eden iletişim araçları arasında temel işlevlerde birlikte çalışabilirlik sağlayacağı ve müşterilerin verilerini Teams'den taşımalarına olanak tanıyacağı ifade edildi.

AB, 2023'te Microsoft'un sohbet ve çevrim içi toplantı platformu Teams'i Office ile birleştirerek Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Bazı durumlarda şirketler, yürütülen rekabet soruşturmasını kapatmak ve para cezası almamak için AB Komisyonunun endişelerini giderecek çeşitli taahhütlerde bulunarak uzlaşı yoluna gidiyor.

