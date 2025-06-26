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Gündem

İstanbul'da kişisel müzik cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulanacak

İstanbul Valiliği, meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ümit Türk  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İstanbul'da kişisel müzik cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulanacak

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır."



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