Dolar
13.87
Euro
15.71
Altın
1,807.27
ETH/USDT
3,129.40
BTC/USDT
42,116.00
BIST 100
2,033.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye yola çıktı

Kazakistan’ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak yurda hareket etti.

İzzet Taşkıran   | 11.01.2022
THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye yola çıktı

İstanbul

Kazakistan'da meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkede tarifeli seferler bir süredir yapılamıyordu. Burada bulunan bazı Türk vatandaşları, THY ve diğer hava yolu şirketlerinin çalışanları Türkiye'ye dönemedi.

Bu kapsamda, Kazakistan hükümeti ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı bu ülkeye giderek, tahliye seferi operasyonunu yakından yöneterek personeline eşlik etti.

Almatı Havalimanı'ndan hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta yer alan Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve Türk yolcularla birlikte Türkiye'ye yola çıktı.

Tahliye seferini icra eden "Boeing 777" tipi uçakta toplam 167 yolcu yer alıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı
Kanada’da Omicron'un ilk 40 gününde 2020’dekinden daha fazla vaka kaydedildi
Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı
Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Benzer haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan'a destek vermeye hazır olduğunu yineledi

Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan'a destek vermeye hazır olduğunu yineledi

THY'nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye'ye yola çıktı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız

Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu

Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak
Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Kazak mevkidaşı Tileuberdi'ye destek mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Kazak mevkidaşı Tileuberdi'ye destek mesajı