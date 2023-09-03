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Ekonomi

TARSİM doğal afetlerden etkilenen çiftçilere kalkan oluyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARSİM kapsamında doğal afetlere maruz kalan çiftçilere 1 Haziran 2006'dan bu yana 15,7 milyar liralık, bu yılın ilk 8 aylık döneminde de 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldığını söyledi.

Zeynep Duyar  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
TARSİM doğal afetlerden etkilenen çiftçilere kalkan oluyor

Ankara

Yumaklı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çiftçilerin doğal afetlerden korunması ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla 2005'te "devlet destekli TARSİM" başlığıyla koruma kalkanı oluşturduklarını ifade etti.

Bunun ardından tarımda sigortalı sayısında ve prim adedinde yükselişler görüldüğünü dile getiren Yumaklı, devlet prim desteği ve tazminat ödemeleriyle tarımda gıda arz güvenliğinin yanı sıra çiftçilerin de mağduriyetinin önüne geçildiğini anlattı.

Yumaklı, tarım sigortalarının dolu, don, fırtına, sel ve su baskını, yaban domuzu, ölüm, zorunlu kesim, yavru ölümü ve yavru atma hasarları başta olmak üzere, bitkisel ürün, sera, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları, su ürünleri, köy bazlı kuraklık, arıcılık ve gelir koruma olmak üzere 9 branşta faaliyet gösterdiğini söyledi.

İlk poliçenin kesildiği 1 Haziran 2006'dan bugüne kadar toplam 22 milyon 472 bin 653 poliçe düzenlendiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Çiftçilere 20,3 milyar liralık devlet sigorta prim desteği verildi. Üreticilere 15,7 milyar liralık hasar tazminatı ödendi. 1 Ocak'tan bugüne toplam düzenlenen poliçe sayısı 1 milyon 903 bin 507, devlet sigorta prim desteği 5,6 milyar lira oldu. Üreticilere 8 aylık dönemde 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödenirken, 3,9 milyar liralık muallak hasar tutarı ise ödeme aşamasında bulunuyor. Sigortasını hala yaptırmamış çiftçilerimizi bu koruma kalkanından yararlanmaya davet ediyoruz."




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