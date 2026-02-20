Dolar
logo
Ekonomi

Çiftçilere 129,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 129 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

20.02.2026
Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları için 129 milyon 322 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

