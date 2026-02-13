Dolar
43.73
Euro
51.93
Altın
5,022.73
ETH/USDT
2,060.30
BTC/USDT
69,097.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çiftçilere 338,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 338 milyon 258 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Çiftçilere 338,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üretimi desteklediklerini ve çiftçinin emeğini büyüttüklerini belirten Yumaklı, "338 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırımları için 99 milyon 858 bin 23 lira, hayvan gen kaynakları için 79 milyon 840 bin 800 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 60 milyon 860 bin 512 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 95 milyon 952 bin 150 lira, hububat-baklagil ve dane mısır için 1 milyon 123 bin 814 lira ve yağlı tohumlu bitkiler için 622 bin 701 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında karar
Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin rüşvet aldığı iddiası
Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı
Türkiye, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlardaki asılsız iddiaları reddetti
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ganalı mevkidaşıyla görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı

Çiftçilere 338,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım

AP'den dijital avroya destek

AP'den dijital avroya destek
Adana'da mevsim yağışlarıyla su seviyesi artan barajlar çiftçiye umut oldu

Adana'da mevsim yağışlarıyla su seviyesi artan barajlar çiftçiye umut oldu

Hayvancılığı bırakacakken devlet desteğiyle eski ahırdan modern tesise adım attı

Hayvancılığı bırakacakken devlet desteğiyle eski ahırdan modern tesise adım attı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet