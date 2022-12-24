Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.00
BTC/USDT
16,839.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de Kadın Buluşmaları programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Sivas'ta üretilen silah taşıma çantası 5 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas'ta savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, ürettiği silah taşıma çantalarını 5 ülkeye ihraç ediyor.

Serhat Zafer   | 24.12.2022
Sivas'ta üretilen silah taşıma çantası 5 ülkeye ihraç ediliyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, savunma sanayisinde kullanılan araçlar için ürettiği parçaların ardından silah taşıma çantası üretimine de başladı.

Her türlü silah için su geçirmez ve özel korumalı çanta üreten fabrikada ayrıca "Ejder Yalçın", "TOMA", "Yörük" ve "Ilgaz" gibi taktik tekerlekli zırhlı araçların irili ufaklı yaklaşık 400 parçası da üretiliyor.

Fabrikanın genel müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, AA muhabirine, firmalarının 10 yıl önce savunma sanayine giriş yaptığını, TOMA, Ejder Yalçın, Yörük ve Ilgaz gibi silahlı taktik zırhlı araçların bazı parçalarını ürettiklerini söyledi.

Firmalarının Sivas Aselsan Optik'in destekleriyle yaklaşık 5 yıl önce "BörüCase" markası ile 9 farklı modelde plastik taşıma çantası üretimine başladığını belirten Gökçeler, Aselsan başta olmak üzere savunma sanayinin öncü firmalarının ürünlerini projelerinde kullandıklarını ifade etti.

Gökçeler, iç piyasa çalışmalarının yanı sıra 5 ülkeye silah taşıma çantası ihraç ettiklerini aktararak, "Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Danimarka, Arnavutluk, Çekya ve Irak'a ihracatımız devam etmektedir." dedi.

Ürünlerin tasarımını ve plastik enjeksiyon kalıplarını firmaları bünyesinde yaptıklarını dile getiren Gökçeler, "Çantalarımızın müşteri istek ve beklentilerine göre yeni modellerini 2023 yılında da ürün portföyümüze katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"5 ülkeye her ay 10 bin silah taşıma çantası gönderiyoruz"

Ürettikleri çantaların 1 metre suyun altında yarım saat su almama ve 120 santimetreden düştüğünde kırılmama özelliğine sahip olduğunu ifade eden Gökçeler, şunları kaydetti:

"Çantalarımız savunma sanayinin yanı sıra medikal alanda da kullanılmaktadır. Değerli gördüğünüz, uzun süre saklamak istediğiniz, sevk etmek istediğiniz değerli eşyalarınızı çantalarımız içerisinde saklayabilirsiniz. İhracat yaptığımız 5 ülkeye her ay 10 bin silah taşıma çantası gönderiyoruz. Savunma sanayine ilk olarak Alp Havacılık için Boing 787 parçası üreterek başladık, akabinde Nurol Makina ile tanıştık ve 10 yıldır onlar için TOMA'ların ön buldozer kısımlarını üretiyoruz. Şu anda Ejder Yalçın, Yörük gibi silahlı taktik araçların kapı aksesuarlarının tamamını, araç içerisinde bulunan mekanik parçalarının montajlı ve boyalı bir şekilde teslimatını gerçekleştirmekteyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kirişci: Çevreye duyarlılık adına uygulanması gereken uygulamanın adı kent tarımıdır
TRT World'den Reuters'ın siyasi mesaj içeren iş ilanına benzer dille yanıt
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtaydan "birden fazla kez arızalanan araç için bedel iadesi" kararı

Benzer haberler

Sivas'ta üretilen silah taşıma çantası 5 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas'ta üretilen silah taşıma çantası 5 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin yüzde 95'i tamamlandı

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 15 yıllık ev hayaline kavuştu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından 13 yılda 929 projeye 608 milyon lira destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından 13 yılda 929 projeye 608 milyon lira destek
Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
Cumhuriyet'in 100. yılında 450 milli yük vagonu üretilecek

Cumhuriyet'in 100. yılında 450 milli yük vagonu üretilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet