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İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşuyor
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Ekonomi

Seçimler dijital tanıtım ve reklamcılık sektörüne hareketlilik getirdi

Yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle adayların dijital mecralardaki tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi, reklamcılık sektörünü de hareketlendirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık, Zeynep Duyar  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Seçimler dijital tanıtım ve reklamcılık sektörüne hareketlilik getirdi

Ankara

Adaylar hem billboard ve afiş gibi konvansiyonel reklamcılık yöntemlerini kullanırken hem de internet üzerinden tanıtım çalışmalarına ağırlık verdi.

Mecra360 Ajans Başkanı Eren Aytekin, AA muhabirine, seçimler nedeniyle açık hava reklamlarında geçen senenin üzerinde hareketlilik yaşadıklarını belirterek "Konvansiyonel reklamcılıkta işlerimizde yüzde 20, dijital reklamcılık alanında da yüzde 40 artış meydana geldi." dedi.

Özellikle bölge bazlı propaganda faaliyeti yürütmek isteyen milletvekillerinin, kendi seçim bölgesinde görülmesini istediği için açık hava reklamlarını tercih ettiğine dikkati çeken Aytekin, şöyle konuştu:

"İnternet tanıtımlarında da bölge bazlı faaliyet yürütebiliyoruz. Dijital mecralarda da sadece bir sokak özelinde de reklam verilebiliyor. Hatta yaş aralığı gibi demografik kitleyi belirleyerek de reklam ve tanıtım yapılabiliyor. Bunu sosyal medya ve Google tarafında yapabiliyoruz. Konum belirleyebiliyoruz. Örneğin, Ankara'da belli bir semti seçerseniz, o bölgedeki kullanıcılara gösteriliyor. Ankara'nın bir mahallesinde bir önceki seçimde çıkmış oy oranına göre dahi kampanya oluşturabiliyoruz."

Dijital mecralarda adayların tercihlerine göre tanıtım faaliyetleri yürütüldüğüne işaret eden Aytekin, "Haber sitelerinde programatik reklam yoluyla reklam girilebiliyor. Google'da arama yapınca çıkan ücretli reklam sekmesi kullanılabiliyor. Sosyal medyada Tiktok, Twitter ve Instagram'da sponsorlu reklam giriliyor." ifadelerini kullandı.

Dijital medya kullanımının en yüksek olduğu seçim dönemi

Sosyalans Medya Kurucusu Emir Çağdaş Pekçetin de 12 yıldır sosyal medya alanında faaliyet gösterdiklerini belirterek "Önceki seçimlere kıyasla bu seçimde milletvekili adayları sosyal medya hesaplarının kullanımına daha fazla önem veriyor. Bu seçimlerde milletvekili adayları milletle yüz yüze ziyaretleri kadar, sosyal medya üzerinden halka ulaşmaya da dikkat ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de dijital medya kullanımının en yüksek olduğu seçim döneminin yaşandığını vurgulayan Pekçetin, şunları söyledi:

"İnsanlar artık bu platform üzerinden çok daha fazla kitleyi etkileyebileceğinin farkında. Her gün milyonlarca kişiye miting verme imkanı var. Bunun hiçbir maliyeti yok. Hassas bir süreç olduğu için bu hesapların kontrollü şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bize bu anlamda başvurup destek isteyen adayların sayısı da yüzde 60'a yakın artış gösterdi."

Hangi platforma, nasıl içerik üretileceği önemli

Enderun Digital Kurucusu Yusuf Çağlayan da sosyal medya platformlarının çeşitlenmesiyle milletvekili adayları ve siyasi partilerin de farklı platformlara ne tür ve nasıl içerik üretecekleri konusuna yoğun mesai harcadığını belirterek "Bu noktada dijital ajans hizmetleri, prodüksiyon, içerik ve tasarım hizmetleri için ajanslar üzerinden profesyonel destek alıyorlar. Her platformun kendisine özgü içerikleri mevcut ve bu platformların her biri farklı sosyokültürel kitleleri içinde barındırabiliyor. Bu yüzden adaylar hangi platformda, ne tür içeriğin ve hangi dilin kullanılması gerektiği, hedef kitleyi nasıl etkileyebileceği üzerine profesyonel ekiplerden destek talep ediyor." dedi.

Seçimlerde adayların ağırlıklı olarak tercih ettiği yöntemin video ya da hareketli içerikler olduğu bilgisini veren Çağlayan, şunları kaydetti:

"Yazıdan fotoğrafa, fotoğraftan videoya doğru bir dönüşüm mevcut. Sosyal medyada insanları 5-10 saniye gibi kısa sürelerde etkileyip video içeriğinizi izlettirmeniz gerekli. En çok tercih edilen platformlar ise ağırlık sırasına göre Instagram, YouTube, TikTok, Twitter ve Facebook. Bunların yanında arama ağları üzerinde ve internet sitelerinin banner alanlarında reklamların kullanılması sıkça gelen talepler arasında yer alıyor."

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