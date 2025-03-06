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Ekonomi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 11,88 trilyon rubleye geriledi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, şubatta önceki aya göre yüzde 0,66 azalarak 11,88 trilyon rubleye (yaklaşık 132,9 milyar dolar) düştü.

Emre Gürkan Abay  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 11,88 trilyon rubleye geriledi

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,66 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Mart itibarıyla 11,88 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar mevcut. Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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