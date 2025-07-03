Dolar
39.88
Euro
47.04
Altın
3,352.18
ETH/USDT
2,596.80
BTC/USDT
109,790.00
BIST 100
10,233.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gudkov'un Kursk bölgesinde öldüğü bildirildi

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mihayil Gudkov'un, görev esnasında Kursk bölgesinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dmitri Chirciu  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gudkov'un Kursk bölgesinde öldüğü bildirildi

Moskova

Rusya'nın Primorsk Bölge Valisi Oleg Kojemyako, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Mihayil Gudkov ve diğer askerler, Kursk bölgesinde görev esnasında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gudkov, Pasifik Filosu'na bağlı 155. Deniz Tugayı Komutanı olarak Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı çatışmalarda yer almıştı.

"Rusya Kahramanı" ünvanına sahip Gudkov, mart ayında Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOBB Malatya'da yaklaşık 700 öğrencinin eğitim göreceği lise inşa ediyor
Beykoz'da eylem hazırlığındaki silahlı örgüt üyesi 9 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı
Adalet Bakanı Tunç, İsrailli yetkililerin "Batı Şeria'yı ilhak etme" çağrılarını kınadı
MSB: Son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim oldu
İzmir Karşıyaka'da temizlik araçları arızalanınca bazı noktalarda çöp yığınları oluştu

Benzer haberler

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gudkov'un Kursk bölgesinde öldüğü bildirildi

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gudkov'un Kursk bölgesinde öldüğü bildirildi

Rusya: Ukrayna ile müzakere tarihinin belirlenmesine dair işlemin tamamlanması lazım

Rusya’nın "dost ülkelerle" ticaretinin 550 milyar dolara ulaştığı bildirildi

CIA'e göre, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale iddiasına ilişkin rapor "aceleye getirilmiş"

CIA'e göre, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale iddiasına ilişkin rapor "aceleye getirilmiş"
ABD yönetiminden birçok ismin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararından habersiz olduğu iddiası

ABD yönetiminden birçok ismin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararından habersiz olduğu iddiası
İngiliz punk rap grubu Bob Vylan'ın, Manchester'daki festivale katılımı iptal edildi

İngiliz punk rap grubu Bob Vylan'ın, Manchester'daki festivale katılımı iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet