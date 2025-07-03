Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gudkov'un Kursk bölgesinde öldüğü bildirildi
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mihayil Gudkov'un, görev esnasında Kursk bölgesinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Moskova
Rusya'nın Primorsk Bölge Valisi Oleg Kojemyako, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Mihayil Gudkov ve diğer askerler, Kursk bölgesinde görev esnasında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Gudkov, Pasifik Filosu'na bağlı 155. Deniz Tugayı Komutanı olarak Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı çatışmalarda yer almıştı.
"Rusya Kahramanı" ünvanına sahip Gudkov, mart ayında Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak atanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.