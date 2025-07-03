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Ekonomi

Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 27 azaldı

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 546 bine geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 27 azaldı

Moskova

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

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Açıklamada, yeni otomobil satışlarının yılın ilk 6 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 27 gerileyerek 546 bine düştüğü belirtilerek, hazirandaki satışların da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 gerilediği ifade edildi.

Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği'nden (AEB) yapılan bir başka açıklamada ise ülkede bu yıl yeni otomobil satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 24 azalarak 1 milyon 250 bine düşmesinin beklendiği bildirildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki otomotiv sektörünün yüksek politika faizi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söylemişti.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Ülkede durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

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