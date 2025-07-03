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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde indirim sinyali verdi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisindeki mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde, bankanın sıradaki toplantısında politika faizinde indirimi değerlendireceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde indirim sinyali verdi

Moskova

Nabiullina, St. Petersburg'ta düzenlenen "Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi" çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Rusya Merkez Bankasının 25 Temmuz'da politika faiz kararına ilişkin gerçekleştireceği toplantıya ilişkin konuşan Nabiullina, "Veriler doğrultusunda çok dikkatli bir şekilde hareket edeceğiz ve faiz oranının düşürülmesi de dahil olmak üzere hiçbir karara ilişkin garanti veremeyiz." dedi.

Nabiullina, enflasyon oranına ilişkin tahminleri revize etmeyi planladıklarına işaret ederek, "Mevcut eğilimler devam ederse, faiz indirimi olasılığını daha yüksek bir ihtimalle değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kripto para birimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, şunları kaydetti:

"Kripto para birimlerinin ülke içindeki ödemelerde kullanılmasına hala karşıyız. Dış ekonomik faaliyetlerde, özellikle yatırım aracı olarak nitelendirilenler için kullanılmasına karşı değiliz. Ancak bunların ödeme aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Riskli ve değişken varlıklar olarak gördüğümüzden, elbette Rusya Merkez Bankası olarak kripto paralara yatırım yapmayı da düşünmüyoruz."

Rusya Merkez Bankası, 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20'ye indirmişti.

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