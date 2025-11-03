Dolar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi programımız, makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomi programımız, üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak enflasyonu tek haneye indirmeye ve makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır"

Duygu Yener  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi programımız, makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  NSosyal hesabından, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, dezenflasyon stratejisini para ve maliye politikaları ile eş güdüm içerisinde, yapısal reformlardan destek alarak kararlı şekilde yürütmeye devam ettiklerini belirtti.

Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 2,55 oranında gerçekleşirken gıda fiyatlarında don ve kuraklığa bağlı olumsuz etkilerin hız kestiğinin, enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin devam ettiğinin, hizmet enflasyonunun ise belirgin şekilde yavaşladığının görüldüğünü bildiren Yılmaz, giyim ve ayakkabı fiyatlarının ise geçen senenin aynı ayında olduğu gibi geçici şekilde artış kaydettiğine işaret etti.

Yılmaz, "Ekim ayında yıllık enflasyon, yüzde 32,87'ye gerilemiş olup dezenflasyon süreci devam etmektedir. Bu görünüm, orta vadeli hedeflerle uyumlu patikanın korunduğuna işaret etmektedir. Ekonomi programımız, üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak enflasyonu tek haneye indirmeye ve makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Tarımsal üretimi destekleyecek, enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve konut stokunu artıracak adımlarımızı devreye alıyoruz"

Enflasyonun düşüşünü sadece rakamların ima ettiği seviye olarak ele almadıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekonominin tüm alanlarında verimliliği artıran, güveni ve istikrarı pekiştiren, yatırım ortamını iyileştiren ve beklentilere yön veren adımlar atmaya devam ediyoruz. Yapısal reformlar yoluyla üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırırken arz yönlü politikalar çerçevesinde tarımsal üretimi destekleyecek, enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve konut stokunu artıracak adımlarımızı devreye alıyoruz.

Program doğrultusunda, enflasyonda düşüş trendinin yeniden devam etmesini öngörüyor, 2026'da yüzde 20'nin altını, 2027'de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi, kamu kurumları arasındaki etkin koordinasyon ve beklentilerin olumlu yönde şekillenmesiyle, program disiplininden ödün verilmeden, dezenflasyonun kalıcı tesisinde başarıya ulaşacaktır."

