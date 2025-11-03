Dolar
Ecogreen Enerji Holding AŞ için Borsa İstanbul'da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

Mert Davut, Mertkan Oruç  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 37,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,49 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,63 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 25,67, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27 artış oldu.

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 2,69 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 33,05'e ineceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFEYİ-ÜFE
Ay/Yıl20162017201820192020202120222023202420252016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,030,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27-0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,460,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,1830,520,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,371,531,480,523,792,671,543,928,760,651,962,48
Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,641,370,410,073,030,090,694,016,776,501,382,46
Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,232,060,210,721,77-0,991,022,465,178,231,941,73
Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,472,040,080,856,60-0,592,352,772,415,891,682,48
Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,973,230,290,2410,880,132,651,554,783,41,372,52
Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,882,550,841,710,910,173,555,247,831,941,291,63
Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,242,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66
Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,032,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4
Yıllık değişim
Ay/Yıl20162017201820192020202120222023202420252016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,125,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,054,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,13,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,862,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,413,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13
Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,053,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45
Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,523,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,19
Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,953,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,16
Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,291,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,59
Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,872,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00
Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,096,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47
Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,389,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79, imalatta yüzde 26,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 ve su temininde yüzde 56,26 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,33, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,91, enerjide yüzde 25,05 ve sermaye mallarında yüzde 27,27 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25, imalatta yüzde 1,83 ve su temininde yüzde 2,36 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,16 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43 ve sermaye mallarında yüzde 1,18 artış, enerjide yüzde 0,65 azalış kaydedildi.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı3,2531,79
İmalat1,8326,91
Elektrik, gaz- 1,1624,31
Su temini2,3656,26


Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli gelirden emeğin aldığı pay tarihin en yüksek noktasında
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi

