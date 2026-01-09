Dolar
43.15
Euro
50.30
Altın
4,473.12
ETH/USDT
3,118.80
BTC/USDT
91,104.00
BIST 100
12,130.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin’de 2025'te tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarında gerileme sürdü

Çin'de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş 2025'te de devam etti.

Emre Aytekin  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Çin’de 2025'te tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarında gerileme sürdü

Beijing

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2025 ve yıl geneli verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025'te yıllık bazda sabit kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,6 geriledi.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen tüketici fiyatlarında 2025'te yıllık bazda artış kaydedilmezken üretici fiyatlarında önceki iki yıldaki gerileme devam etti.

Aralık 2025'te TÜFE, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarken ÜFE yüzde 1,9 geriledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi yıl boyunca hissedildi.

Tüketici fiyatlarında durgunluk

Tüketici fiyatları aralıkta yıllık bazda yüzde 0,8 artarken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 1,2 yükseldi. Kasımda yüzde 0,2 artan gıda fiyatları da aralıkta yüzde 1,1 artış kaydetti.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Çin'de Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, 2023 ve 2024 yıllarında yalnızca yüzde 0,2 artmıştı. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Ocakta Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,1 ve mayısta yüzde 0,1 gerilemiş, haziranda yüzde 0,1 artarken temmuzda sabit kalmış, ağustosta yüzde 0,4, eylülde yüzde 0,3 azalırken ekimde yüzde 0,2 ve kasımda yüzde 0,7 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatlarında gerileme

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme aralıkta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3, şubatta yüzde 2,2, martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 2,7, mayısta yüzde 3,3, haziranda yüzde 3,6, temmuzda yüzde 3,6, ağustosta yüzde 2,9, eylülde yüzde 2,3, ekimde yüzde 2,1 ve kasımda yüzde 2,2 gerilemişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde görülen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 düşüş kaydetmişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizlikler Çin ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, gelişmiş ekonomiler dahil enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından "Casperlar" suç örgütüne ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı
Organize suç örgütüne yönelik 21 ildeki operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel makroekonomik göstergelerimizde öngörü ve hedefler önemli oranda gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel makroekonomik göstergelerimizde öngörü ve hedefler önemli oranda gerçekleştirildi

Çin’de 2025'te tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarında gerileme sürdü

Sakarya Valisi Doğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti

Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları Kasım 2025'te yükseldi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları Kasım 2025'te yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet