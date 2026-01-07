Dolar
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2 seviyesine geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2'ye indi. Enflasyon, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde aralıkta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

Enflasyon aralıkta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3 seviyesinde ölçüldü.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının Avro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

