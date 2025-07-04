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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda Rusya’nın artan saldırılarını görüştüğü belirtildi.

Islam Doğru, Davit Kachkachishvili  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı

New York/Kiev

Axios muhabiri Barak Ravid’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iki lider ABD saatiyle bugün erken saatlerde telefon görüşmesi yaptı.

Trump ve Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve ülkenin savunması için hava savunma sistemleri teslimatlarını ele aldığı belirtildi.

Trump, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Ukrayna barışı konusunda "hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" açıklamıştı.

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Zelenskiy,  Trump ile "çok önemli ve verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti

X hesabından yaptığı paylaşımda, konuşma sırasında ABD'nin bağımsızlık gününü kutladığını ifade eden Zelenskiy, "çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" bildirdi.

Desteklerinden dolayı ABD'ye minnettar olduklarını belirten Zelenskiy, "Amerika ile birlikte çok şey başardık. Cinayetleri durdurmak ve adil, kalıcı ve onurlu barışı yeniden sağlamak için tüm çabaları destekliyoruz. Barış için makul bir anlaşmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, cephedeki gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırılarına ilişkin Trump'a bilgi verdiğini aktararak şunları kaydetti:

"Hava savunma seçenekleri hakkında konuştuk ve hava sahamızın korumasını güçlendirmek için birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık."

İki ülke arasındaki savunma sanayi imkanlarının artırılması ve ortak üretim konusunda ayrıntılı şeklinde konuştuklarını belirten Zelenskiy, bu tür konularda ABD ile doğrudan proje gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

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