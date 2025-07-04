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Dünya

NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Grynkewich oldu

ABD'li General Alexus G. Grynkewich, NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanlığı görevini üstlendi.

Selen Valente Rasquinho  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Grynkewich oldu

Brüksel

Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı'nın komuta devir teslim töreni yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katılımıyla yapılan törende, ABD Hava Kuvvetleri'nden General Grynkewich, Müttefik Harekat Komutanlığının komutasını, 2022'den beri görevde olan ABD Ordusu'ndan, General Chris Cavoli'den aldı.

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Rutte, General Cavoli'yi NATO'nun kolektif savunmasına, Ukrayna'ya, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki varlığının güçlendirilmesine, müttefiklerin kritik deniz altı altyapısını hedef alan tehditlerin caydırılmasına verdiği destekten ötürü övdü.

Mark Rutte, General Grynkewich'in görevi devralmasını da memnuniyetle karşılayarak, eski bir savaş pilotu olmasının NATO'nun özellikle havadan tehditlere karşı savunulmasında önemli rol oynayacağından emin olduğunu ifade etti.

General Grynkewich, İttifak'ın Avrupa'daki tüm askeri operasyonlarını komuta edecek.

Geleneksel olarak bu görev ABD'li komutanlar tarafından üstleniliyor. Misyonun 1951'deki ilk komutanı, daha sonra ABD'nin 34. Başkanı olan General Dwight Eisenhower'dı.

General Grynkewich'in doğrudan ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilmesi, ABD'nin Avrupa'nın güvenliğine bağlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

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