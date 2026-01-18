Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,305.70
BTC/USDT
95,065.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hindistan, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo şirketine yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi

Hindistan, Aralık 2025'te yaşanan uçuş aksamaları nedeniyle ülkenin en büyük hava yolu şirketi IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi.

Dilara Karataş  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Hindistan, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo şirketine yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi

Ankara

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Bakanlığının talimatıyla 3-5 Aralık 2025'te IndiGo'nun operasyonlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, inceleme kapsamında 2 bin 507 uçuşun iptal edildiği, 1852 uçuşun ertelendiği ve bu süreçte 300 binden fazla yolcunun havalimanlarında mahsur kaldığının tespit edildiği belirtildi.

IndiGo'ya, üst düzey yöneticilere uyarı verilmesi ve Operasyon Kontrol Merkezinin başındaki yöneticinin görevden alınması talimatı da verildiği kaydedilen açıklamada, aksaklıkların başlıca nedenleri arasında operasyonların aşırı optimize edilmesi, yetersiz hazırlık, planlama yazılımlarındaki eksiklikler ve yönetim denetimindeki zaaflar gösterildi.

Açıklamada, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar para cezası verildiği ifade edilerek, ayrıca şirketin düzenlemelere uyumunu ve uzun vadeli yapısal düzeltmeleri güvence altına almak amacıyla şirketten 5 milyon doların üzerinde bir meblağı banka teminatı olarak sunmasının istendiği aktarıldı.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havalimanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla sefer iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 19 yıl geçti
İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı
Bazı illerde kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hindistan, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo şirketine yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi

Hindistan, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo şirketine yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi

Ardahan'da gün batımı kızıllığı ve kuşların uçuşu görüntülendi

RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti

AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti
Yunanistan'da dün hava trafiğinde yaşanan aksamaya tepkiler sürüyor

Yunanistan'da dün hava trafiğinde yaşanan aksamaya tepkiler sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet