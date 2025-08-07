Dolar
40.65
Euro
47.59
Altın
3,379.81
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,001.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hindistan Başbakanı Modi, ABD'nin tarifelerinin uygulanması sonrası konuştu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından çiftçilerin çıkarlarından taviz vermeyeceklerini ve bunun için "kişisel bir bedel ödemeye hazır olduğunu" belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Hindistan Başbakanı Modi, ABD'nin tarifelerinin uygulanması sonrası konuştu

Ankara

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Modi, katıldığı bir etkinlikte konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik tarifelerinin yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra konuşan Modi, bu adım karşısında çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların ve balıkçıların çıkarlarından taviz vermeyeceklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Modi, "Bunun için kişisel olarak bedel ödeyeceğimi biliyorum ancak buna hazırım." diyerek ülkesinin tarifelere hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, ülkeye yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

Hindistan, Trump'ın yüzde 25 oranında ek tarife uygulama kararını "talihsiz" olarak niteleyerek, ulusal çıkarların korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
MSB: Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınları ve gaziler ile tüm vatandaşlara "Terörsüz Türkiye" mektubu
Erciyes'in eteğindeki kuruyan göl "Çöl"e döndü
Artan orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Benzer haberler

Myanmar'da yeni statüko arayışı, küresel güçler ve stratejik nadir metaller

Myanmar'da yeni statüko arayışı, küresel güçler ve stratejik nadir metaller

Hindistan Başbakanı Modi, ABD'nin tarifelerinin uygulanması sonrası konuştu

Kremlin: Putin-Trump görüşmesinin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındı

Uzmanlar, Trump'ın gümrük vergilerinin ABD-Hindistan ilişkilerinde türbülansa yol açtığı görüşünde

Uzmanlar, Trump'ın gümrük vergilerinin ABD-Hindistan ilişkilerinde türbülansa yol açtığı görüşünde
Los Angeles'ta ocakta başlayan yangınlarda dolaylı olarak 440 kişinin öldüğü öngörülüyor

Los Angeles'ta ocakta başlayan yangınlarda dolaylı olarak 440 kişinin öldüğü öngörülüyor
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet