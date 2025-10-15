Dolar
Gündem

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'ye gelecek

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'ye gelecek

Berlin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakan Johann Wadephul'un 17 Ekim Cuma günü Ankara'ya gideceğini belirtti.

Hinterseher, Bakan Wadephul'un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin planlandığını ifade etti.

Görüşmelerin ana konusunun Gazze'deki durum olacağına işaret eden Hinterseher, "Orada hayatta kalan esirlerin kurtarılmasının ardından insani durumun hızla iyileştirilmesi ve 20 maddelik planın diğer maddelerinin uygulanmasına geçilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor." dedi.

Sözcü, Bakan Wadephul'un Ankara'ya ilk ziyareti olacağını kaydetti.

