İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD, askeri üslerde olası elektrik kesintilerine karşı nükleer enerji kullanmayı planlıyor

ABD ordusu olumsuz hava koşulları, siber saldırılar veya şebeke kesintileri gibi durumlarda askeri üslere elektrik sağlanması için nükleer enerjinin kullanılacağı programı tanıttı.

Aynur Şeyma Asan  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
ABD, askeri üslerde olası elektrik kesintilerine karşı nükleer enerji kullanmayı planlıyor

Ankara

ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Ordu Derneğinin (AUSA) yıllık toplantısında artan enerji ihtiyacı nedeniyle "Janus" programının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu programla orduya "nükleer enerji gibi önemli sektörlerde yeni nesil kapasiteleri kapsamında daha güvenli enerji sağlanmasının" hedeflendiği ifade edildi.

"Ulusal Güvenlik için Gelişmiş Nükleer Reaktör Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı karar uyarınca enerji sağlayacak nükleer reaktörlerin 30 Eylül 2028'den itibaren üslere yerleştirilmesi bekleniyor.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Janus programı kapsamında askeri üslere yerleştirilecek "mikro reaktörlerle" elektrik üretimi planlanıyor.

Olumsuz hava koşulları, siber saldırılar, şebeke kesintileri ya da yetersizliği gibi durumlarda bu reaktörlerin silahlar ve ana üs operasyonları için enerji sağlaması hedefleniyor.

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Benzer haberler

