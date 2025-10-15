Dolar
Gündem

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi

Türk edebiyatı araştırmaları ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan ve bir süredir kanser tedavisi gören Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Hilal Uştuk, Ömer Mirza Şeker, Buğrahan Ayhan  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi

İstanbul

Görevini sürdürdüğü MSGSÜ'nün 138 yıllık tarihindeki ilk kadın rektörü ünvanını taşıyan Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984'te mezun olan Elçi, akademik kariyerine, hayatının sonuna kadar hizmet edeceği MSGSÜ'de 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladı.

MSGSÜ'de yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Elçi, 2007'de profesör ünvanını aldı.

Tanpınar çalışmalarına ömrünü adadı

Prof. Dr. Handan İnci Elçi, akademik hayatı boyunca modern Türk Edebiyatı alanında derinlemesine çalışmalar yürüttü. Özellikle, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı titiz ve kapsamlı araştırmalarla tanınan Elçi, Tanpınar'ın daha önce yayımlanmamış mektuplarını, günlüklerini ve notlarını gün yüzüne çıkararak edebiyat dünyasına kazandırdı.

"Tanpınar'ın Mektupları", "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa" ve "Şiire Ses Veren Roman: Huzur" adlı eserleriyle, Tanpınar külliyatının en önemli uzmanlarından biri olarak kabul edilen yazar, 2015'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin kurulmasına öncülük ederek bu alandaki çalışmaların kurumsallaşmasını sağladı.

MSGSÜ'nün ilk kadın rektörü oldu

Elçi, bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinin ardından 2019'da MSGSÜ Rektörlüğüne atandı.

Rektörlük göreviyle Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından birinin tarihindeki ilk kadın rektör olarak tarihe geçen Elçi, görevi boyunca üniversitenin sanatsal ve akademik gelişimine yönelik önemli projelere imza attı.

Prof. Dr. Elçi, Tanpınar'ın yanı sıra Safiye Erol gibi yazarların eserlerini de yayına hazırlayarak deneme kitaplarını okurla buluşturdu.

Edebiyata ve akademik hayata yaptığı katkılar dolayısıyla 2021'de Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Handan İnci Elçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Handan İnci Elçi ayrıca, "Tanpınar'ın Mektupları, Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa, Ahmet Hamdi Tanpınar: 'Bir Gül Bu Karanlıklarda', Cevdet Kudret'e Mektuplar, Şiire Ses Veren Roman: Huzur, Safiye Erol Kitabı, Ciğerdelen (Safiye Erol), Edebiyat ve Sair, Işığa Tutunmak." adlı eserlere de imza attı.

YÖK Başkanı Özvar'dan başsağlığı mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Handan İnci Elçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özvar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

