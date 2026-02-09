Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i kabul etti.

Harun Kutbe  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos'u kabul etti Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i kabul etti.

NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Santos Neves ile küresel meselelerin yanı sıra, bu yıl ev sahipliğimizde gerçekleşecek COP31 sürecinde işbirliğimizi güçlendirme, altyapı, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında atılabilecek karşılıklı adımları ele aldık. Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."

