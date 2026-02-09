Dolar
43.59
Euro
51.81
Altın
5,015.75
ETH/USDT
2,037.10
BTC/USDT
69,161.00
BIST 100
13,761.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor

Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla ikinci kez düzenlenecek Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular sürüyor.

Buğrahan Ayhan  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla ikinci kez düzenlenecek Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarışmada geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi vizyonla uygulayan projelere de ödül verilecek.

Habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde ulusal basında yayımlanmış haberler değerlendirilecek.

3 kategoride 9 ödülün verileceği yarışmanın başvuruları, 28 Şubat saat 23.59'a kadar "www.aahaberodulleri.com" internet sitesinden yapılabilecek.

Büyük Ödül kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü", Mecra Ödülleri kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü", "En İyi Televizyon Haberi Ödülü", "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü" ile Jüri Özel Ödülleri kategorisinde "TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü", "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü", "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü" ve "Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü" ile "Parlamento Özel Ödülü" verilecek.

Yarışmanın kazananları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) himayesinde düzenlenecek ödül töreniyle duyurulacak.

Ana jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek isimler, geniş katılımlı törenle kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Verilecek ödül miktarları şöyle:

"Yılın Haberi Ödülü: 150 bin lira,

En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü: 100 bin lira,

En İyi Televizyon Haberi Ödülü: 100 bin lira,

En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü: 100 bin lira,

TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira,

Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü: 80 bin lira,

Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü: 80 bin lira,

Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira,

Parlamento Özel Ödülü: 80 bin lira."

Geçen yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini bulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos'u kabul etti
MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AA Teknoloji 2026 yol haritasını belirledi

TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Beşiktaşlı yönetici Özkan Arseven, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Beşiktaşlı yönetici Özkan Arseven, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet