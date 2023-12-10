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Ekonomi

"Güneyin üretim üssü" Adana Hacı Sabancı OSB büyümesini sürdürüyor

Konumu ve lojistik avantajlarıyla talebin yoğun olduğu "Güneyin üretim üssü" olarak adlandırılan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeni yatırım yapmak isteyen firmalara 2 yıl sonra teslim edilmek üzere yer tahsisi yapılıyor.

Bekir Ömer Fansa  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
"Güneyin üretim üssü" Adana Hacı Sabancı OSB büyümesini sürdürüyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AA muhabirine, 1973'te kurulan OSB'nin altyapı ve üstyapı çalışmalarının bitirilmesiyle 1990'lı yıllardan itibaren tam olarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Adana OSB'nin, fiziksel büyüklüğü ve ekonomiye verdiği katkıyla Türkiye'deki yaklaşık 400 OSB içinde ilk 6'da yer aldığını aktaran Sütcü, şöyle devam etti:

"Adana OSB, şu anda 25 milyon metrekare alana sahip. Adana'nın 3 milyar dolarlık ihracatının yüzde 65'ini OSB'deki sanayiciler gerçekleştiriyor. Yaklaşık 45 bin çalışanıyla OSB, Adana'nın tükettiği elektriğin yüzde 25'ini tek başına tüketiyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun girişimcinin, sanayicinin her türlü ihtiyacını karşılayacak, altyapı ve üstyapısı tamamlanmış bir OSB."

Sütcü, OSB'de şu anda yüzde 100 yabancı sermayeli 26 şirketin bulunduğunu belirtti.

"Adana OSB'miz son 20 yılda en az 10 kat büyüdü"

OSB'nin her bakımdan hızlı büyüme gerçekleştirdiğine işaret eden Sütcü, şöyle konuştu:

"Adana OSB'miz son 20 yılda en az 10 kat büyüdü. Bizim 6 milyon metrekare yeni genişleme sahamız var. Biz, yatırım yapabilecek veya katma değerli ürün üretebilecek sanayicilere öncelik tanımak üzere genişleme sahamızdan şimdiden 2 yıl sonra teslim edilmek üzere tam 3 milyon metrekare yeri tahsis ettik. 2 yıl sonra tamamen altyapısı, üstyapısı, elektriği, doğal gazı, yolu, asfaltı, her işlemi bittikten sonra sanayicimize teslim edeceğiz. 'Buyur, yatırımı yap.' diyeceğiz. Yani büyümekte olan bir OSB'yiz."

Sütcü, OSB'nin büyümesine yönelik devamlı fikir geliştirdiklerini, 10 yıl sonrasının büyüme planlarının hazır olduğunu kaydetti.

Adana OSB'nin 35 yılda 25 milyon metrekareye ulaştığını vurgulayan Sütcü, "Bunlar kolay rakamlar değil. 35 milyon metrekarelik büyüme alanımızı da 10 yıl içerisinde yine Adana OSB'ye katmak istiyoruz. Böylece Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

Karma bir OSB'ye sahip olduklarını belirten Sütcü, Türkiye'nin en büyük tekstil, kağıt, plastik, ambalaj firmalarının Adana OSB'de yer aldığını söyledi.

Sütcü, Adana OSB'nin Çukurova'da yetişen ürünlerin sanayiye kazandırılmasına, katma değerli hale gelmesine de öncülük ettiğini kaydetti.

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