Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor.
Adana'da verim alınamayan zeytin ve narenciye ağaçları dekoratif ürünlere dönüştürülüyor

Adana'da kurulan tesiste, verim alınamayan ağaçlar peyzaj amaçlı kullanım için işlemden geçirilip ekonomiye kazandırılıyor.

Yakup Sağlam  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Adana'da verim alınamayan zeytin ve narenciye ağaçları dekoratif ürünlere dönüştürülüyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Adanalı genç girişimciler Ahmet Hakverdi, Cumali Şahin, Mahmut Şahin ve Doğukan Gürtaş, 2 yıl önce merkez Yüreğir ilçesinde "Çukurova Botanik Tarım ve Peyzaj" işletmesini kurdu.

Akpınar Mahallesi'nde 30 kişinin istihdam edildiği 250 bin metrekarelik işletmede çalışmalarını sürdüren genç girişimciler, verim alınamayan, kuruyan ya da çeşitli nedenlerle sökülmesi kararlaştırılan özellikle zeytin ve narenciye ağaçlarını çeşitli işlemlerden geçirerek yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Bahçelerden makine yardımıyla kök yapısına zarar vermeden topraktan çıkardıkları ağaçları araçlarla tesise götüren işletme sahipleri, saksılara aldıktan sonra titizlikle bakımını yaptıkları ağaçları, çeşitli şekiller vererek dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Hazırlanan ürünler, otel, villa ve sitelerin bahçeleri ile kamusal alanlarda peyzaj amaçlı kullanılıyor.

"Ağaçları peyzaj sektörüne uygun hale getiriyoruz"

Firma ortaklarından Cumali Şahin, AA muhabirine, çevre dostu yaklaşımla üretim yaptıklarını söyledi.

Kuruyan ağaçları kaderine terk etmek yerine ekonomiye kazandırmak amacı güttüklerini belirten Şahin, "Ağaçlara şekil verip peyzaj sektörüne uygun hale getiriyor, ardından satışa sunuyoruz. Daha yeşil bir doğa için sürekli mücadele ediyoruz." dedi.

Şahin, hazırladıkları ürünlere ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda yaklaşık 10 bin narenciye ve 10 bin zeytin ağacımız bulunuyor. Peyzaj sektörü oldukça büyük bir alan, bu nedenle sürekli talep görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderimi sağlıyoruz. İleriye dönük hedeflerimiz arasında yurt dışı pazarına açılmak var. Lütfen sökülecek ağacı olanlar bizimle iletişime geçsin. Biz, o ağaçlara yeniden hayat vermek için buradayız."

Hazırladıkları ürünler uluslararası fuarda sergilenecek

Firma ortaklarından ziraat mühendisi Ahmet Hakverdi de işletmede 30 kişiye istihdam sağladıklarını anlattı.

Hakverdi, 10-13 Eylül'de Sakarya'da düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nda ürünlerini sergileyeceklerini dile getirdi.

