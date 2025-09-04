Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşuyor.
Gündem

ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi

ABD'de 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamazken New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı 37 yaşındaki Furkan Dölek ile iletişim kuran Adana’daki ailesi, Dölek’in sağlığının iyi olmasının sevincini yaşıyor.

Fatih Azgın, Bekir Ömer Fansa  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi Fotoğraf: Fatih Azgın - AA

Adana

Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan Dölek'in kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, gazetecilere, kardeşinin ABD'deki Virginia Tech'e araştırmacı olarak davet edildiğini, Türkiye-ABD akademisyen değişim programıyla 2023'te bu ülkeye gittiğini söyledi.

Furkan Dölek'in görev yerinde gördüğü eksiklikleri ABD'deki ilgili bakanlık yetkililerine bildirdiğini ancak gizli tutulması gereken kimliğinin ifşa edilmesi sonucu mobbinge uğradığını belirten Coşkun, bu nedenle ağabeyinin görevinden alınıp vizesinin iptal edilmesi sonucu sesini duyurmak için Kanada sınırına yürüdüğünü anlattı.

Esra Dölek Coşkun, bunun ardından ağabeyinden 27 Ağustos'tan bu yana haber alamadıklarını, daha sonra Furkan Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğunun ortaya çıktığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Washington Büyükelçiliği, New York Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sayesinde kardeşim Furkan Dölek ile bir iletişim sağladık. Sağlık durumu iyi, güçlü, inançlı, kendine güveni tam. Ailesinin onu merak etmemesini özellikle belirtti. Ağabeyimle bizzat ben görüştüm. 'Beni merak etmeyin.' dedi. Ona bilgi verdim. 'Benden haberleri var mı?' diye sordu. Ben de 'Bütün Türkiye ve dünya senden haberdar, herkes Türk bilim insanı Furkan Dölek'i konuşuyor ve seninle gurur duyuyor.' dediğimde çok sevindi, kahkaha attı."

"Devletimize güvenimiz tam"

Coşkun, ağabeyine ulaşılması için başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere sivil toplum örgütlerinden ve hukuk bürolarından destek gördüklerini vurguladı.

Süreç içinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Seyit Şahin'in kendilerini arayıp gönüllü olarak davayı takip edeceklerini söylediklerini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Zaten Washington Büyükelçiliği'ndeki hukuk müşavirliği de yine konuya dahil, bizleri destekliyorlar. 'Furkan Dölek'in güvenli bir şekilde ülkesine gelebilmesini sağlayacaklarını' bizlere belirttiler. Bizim de temennimiz bu yönde. Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, Washington Büyükelçiliğine ve New York Başkonsolosluğuna sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konuyu çok hassas şekilde inceliyorlar ve takip ediyorlar. Sürekli irtibat halindeyiz. Devletimize güvenimiz tam."

Olayın geçmişi

Bilim insanı Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD'li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Dölek'in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024'te vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.

Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.


