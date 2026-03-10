Dolar
44.05
Euro
51.33
Altın
5,178.64
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,800.00
BIST 100
13,069.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Irak: Hava sahamız komşu ülkelere saldırılar için kullanılmamalı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak hava sahası ile kara ve deniz sınırlarının komşu ülkelere yönelik askeri saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve hava sahası ihlallerine karşı olduklarını belirtti.

Haydar Karaalp  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Irak: Hava sahamız komşu ülkelere saldırılar için kullanılmamalı

Bağdat

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve mevcut bölgesel durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Irak’taki diplomatik misyonları koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan Sudani, ülkedeki büyükelçilik, diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların güvenliğinin sağlanmasının Irak Silahlı Kuvvetlerinin temel görevleri arasında olduğunu aktardı.

Sudani ayrıca Irak hava sahası ile kara ve deniz sınırlarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Sudani, Irak’ın devam eden çatışmalara çekilmesine ve hava sahasının herhangi bir tarafça ihlal edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Irak petrolünün Türkiye üzerinden ihracatını sağlayan boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi konusu da değerlendirildi.

Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahasını 72 saat daha uçuşlara kapalı tutacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin 13 Mart Cuma günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı
Siber suçlara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
IBAN'ını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Benzer haberler

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

Irak: Hava sahamız komşu ülkelere saldırılar için kullanılmamalı

Çin, Orta Doğu'daki gerilimin enerji güvenliğini etkileyeceğinden endişeli

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırıları sürdürme mesajı verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırıları sürdürme mesajı verdi
Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD'de benzin fiyatlarını yukarı çekti

Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD'de benzin fiyatlarını yukarı çekti
BM raportöründen, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının "bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırdığı" uyarısı

BM raportöründen, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının "bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırdığı" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet