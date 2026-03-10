Dolar
44.05
Euro
51.33
Altın
5,178.64
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,800.00
BIST 100
13,069.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Çin, Orta Doğu'daki gerilimin enerji güvenliğini etkileyeceğinden endişeli

Çin, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji tedarikini kesintiye uğratması ve bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi ihtimaline karşı taraflara çatışmaya son verme çağrısı yaptı.

Emre Aytekin  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Çin, Orta Doğu'daki gerilimin enerji güvenliğini etkileyeceğinden endişeli

Beijing

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında AA muhabirinin çatışma nedeniyle Çin'in petrol ithalatının büyük bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının kesintiye uğraması durumda tepkilerinin ne olacağı sorusunu yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çin'in Orta Doğu'daki süregelen çatışmadan derin endişe duyduğunu dile getiren Sözcü Guo, "Çin, tüm tarafları askeri operasyonlara son vermeye, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınmaya, bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyüme üzerinde daha büyük etki yaratmasını önlemeye çağırıyor." dedi.

Guo, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların, mal ve enerji ticareti için önemli bir uluslararası rota olduğunu, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının dünyanın ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Enerji güvenliğinin dünya ekonomisi için hayati önemde olduğunun altını çizen Guo, "Enerji tedarikinin kesintisiz sürmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğudur. Çin, kendi enerji güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin'in petrol ithalatının yaklaşık yüzde 45'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran petrolünü Asya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Boğaz'daki tanker trafiğindeki kesintiler şimdiden küresel petrol tedariğinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı
Siber suçlara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
IBAN'ını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Benzer haberler

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'daki elektrik şebekeleri hedef alındı

Irak: Hava sahamız komşu ülkelere saldırılar için kullanılmamalı

Çin, Orta Doğu'daki gerilimin enerji güvenliğini etkileyeceğinden endişeli

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırıları sürdürme mesajı verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırıları sürdürme mesajı verdi
Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD'de benzin fiyatlarını yukarı çekti

Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD'de benzin fiyatlarını yukarı çekti
BM raportöründen, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının "bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırdığı" uyarısı

BM raportöründen, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının "bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırdığı" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet