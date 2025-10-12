Dolar
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Amadeus mutabakat zaptı imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Amadeus IT Group SA arasında, seyahat ve turizmin geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Yunus Türk  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Amadeus mutabakat zaptı imzaladı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Amadeus IT Group SA Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Maher Koubaa, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelerek mutabakat zaptı imzaladı.

Dijital teknolojiler, turizm ve ulaştırma alanları aracılığıyla Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir işbirliği çerçevesi oluşturan mutabakat zaptı, yeniliği teşvik etmeyi, görünürlüğü artırmayı ve bağlantıları geliştirmeyi hedefliyor.

Tarafların, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak girişimlerin geliştirilmesi ve sektörel etkinliklere aktif katılım gibi alanlarda birlikte çalışması amaçlanıyor.

Türkiye'nin seyahat ve inovasyon alanlarında bölgesel bir bağlantı noktası olma konumunu güçlendirmesi beklenen ortaklığın, teknolojik dönüşümü hızlandıran nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların ülkeye kazandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

