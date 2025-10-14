Dolar
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Teknoloji

"GITEX Ai Türkiye", gelecek yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği GITEX GLOBAL, gelecek yıl ilk defa "GITEX Ai Türkiye" adıyla 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Zeynep Duyar  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
"GITEX Ai Türkiye", gelecek yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek Fotoğraf: Rabia Aydoğdu/AA

Dubai

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dubai'de gerçekleştirilmekte olan dünyanın en büyük teknoloji etkinliği GITEX GLOBAL kapsamında, Dubai World Trade Centre ve KAOUN International ile etkinliğin "GITEX Ai Türkiye" adıyla İstanbul'da düzenlenmesine yönelik mutabakat imzaladı.

Mutabakata Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi adına İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ve GITEX'in küresel organizatörü KAOUN International'ın Üst Yöneticisi (CEO) Trixie LohMirmand imza attı.

İstanbul'da 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan etkinliğin imza törenine, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi (BAE) Lütfullah Göktaş, Türkiye ve BAE'den çok sayıda kamu temsilcisi, teknopark yöneticisi, girişim sermayesi fonu yetkilisi, teknoloji şirketi ve ölçeklenme aşamasındaki girişim katıldı.

GITEX GLOBAL 2025 etkinliği, 6 bin 800'ün üzerinde teknoloji şirketi, 2 bin girişim ve 180'den fazla ülkeden sektör liderini bir araya getirdi.

Söz konusu mutabakatla Dubai'deki global etkinliğin başarısının "GITEX Ai Türkiye" ile yurt içine taşınması hedefleniyor.

"Türkiye uluslararası merkez haline geliyor"

Gökhan Yücel, mutabakatın imza töreninde yaptığı konuşmada, "GITEX Ai Türkiye" ile teknoloji sektörünün en kapsamlı küresel etkinliklerinden birini Türkiye'ye getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Böylece Türkiye, yapay zeka, finansal teknolojiler, e-mobilite, siber güvenlik, oyun ve dijital içerik gibi alanlarda dünyanın önde gelen teknoloji markalarına ev sahipliği yapan yeni bir uluslararası merkez haline geliyor. Bu platformun, ülkemizin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkıların yanı sıra Türkiye'yi yapay zeka yatırımları açısından da 'dünyanın bağlantı noktası' konumuna taşıyacağına inanıyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun da Türkiye'yi "Nexus of the World" olarak tanımladıklarını belirterek, "Bu anlaşma gösteriyor ki dünyanın merkezi olma yaklaşımımızın uluslararası teknoloji ve yapay zeka alanında da karşılığı bulunmakta. Bunun bir parçası olduğumuz için memnuniyet duyuyorum."dedi.

Bakanlık olarak, bu misyonu güçlendirme maksadıyla çeşitli programlar düzenlediklerini anlatan Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"GITEX GLOBAL'a Turcorn 100 Programı'nın bir parçası olarak 'lounge' konseptiyle katıldık. Burada teknogirişimlerimizin uluslararası arenada büyümesi ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirmek için çalışıyoruz. Bir diğer programımız olan Türkiye 'TechVisa Programı'mızla uluslararası yetenekleri ülkemize davet ediyoruz. Her yıl aralık ayında TakeOff İstanbul Girişim Zirvesi düzenleyerek, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiriyoruz. Şimdi bu ajandaya 'GITEX Ai Türkiye'yi eklemekten mutluluk duyuyorum. 2026'da herkesi yaşam, kültür ve inovasyonun merkezi İstanbul'a bekliyoruz."

