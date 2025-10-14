Dolar
Uçan taksi ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor

ABD merkezli havacılık şirketi Archer, dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight'ın gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için test süreçlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Tolga Yanık  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Uçan taksi ilk müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor Fotoğraf: Rabia Aydoğdu/AA

Dubai

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Fuarda dikey iniş kalkışlı uçaklar da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sergilenen araçlar arasında ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight da bulunuyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen uçağın 160 kilometre menzile sahip.

Pilot hariç 4 yolcu taşıyabilen uçak, bagaj taşıma imkanı da sunuyor. Midnight'ın yolcu taşımacılığından acil durum servisleri gibi farklı alanlarda kullanımı öngörülüyor.

31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, aracın test süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde uçak, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti.

Temmuz ayında Abu Dabi'de test uçuşu yapılan Midnight'ın 2026'da takvime uygun şekilde taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra uçağın test süreçleri ABD'de de yoğun olarak devam ediyor. Test sürecinde elde edilen veriler, çalışmaları ve sertifikasyon sürecini ilerletme açısından önem taşıyor.

Archer'ın yanı sıra bazı havacılık firmaları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için geliştirdiği aynı sınıftaki uçakları test ediyor.

