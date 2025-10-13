Dolar
41.80
Euro
48.42
Altın
4,093.52
ETH/USDT
4,150.00
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
10,565.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
logo
Teknoloji

Yapay zeka destekli akıllı ayna kullanıcıların cildini analiz ediyor

Güney Kore merkezli şirketin geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı ayna, kullanıcıların cilt analizini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları tespit ediyor.

Tolga Yanık  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Yapay zeka destekli akıllı ayna kullanıcıların cildini analiz ediyor Fotoğraf: Rabia Aydoğdu/AA

Dubai

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Güney Kore merkezli Lemonview şirketinin geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı ayna da fuar ziyaretçilerinden ilgi görüyor. Sistem tablet aracılığıyla kullanıcıların yüzünün fotoğraflarını çekerek yapay zeka ile cilt analizi gerçekleştiriyor.

"Kullanıcının cildini 16 farklı parametreyle analiz ediyoruz"

Lemonview Üst Yöneticisi (CEO) M. C. Yang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri akıllı aynanın yapay zekayla cilt analizi ve makyajı birleştirdiğini belirterek, platformun kullanıcıların cildini analiz ettiğini söyledi.

Gerçek zamanlı olarak kullanıcının cilt özelliklerine göre analiz yapan akıllı aynanın cilt problemlerini tespit ettiğini anlatan Yang, kullanıcı merkezli bu güzellik deneyiminin farklı alanlarda da kullanılabileceğini ifade etti.

Yang, kullanıcının cildini yapay zeka desteğiyle 16 farklı parametreyle analiz ettiklerini belirterek, analiz sonucunda cilt yaşının da belirlendiğini kaydetti.

Yapay zekanın her alanda kullanımının arttığını anlatan Yang, geliştirdikleri teknolojiyle kullanıcıların cilt sağlığını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yang, sistemin analiz sonucunda kullanıcının cildindeki eksik parametrelere odaklanarak kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Benzer haberler

Yapay zeka destekli akıllı ayna kullanıcıların cildini analiz ediyor

Yapay zeka destekli akıllı ayna kullanıcıların cildini analiz ediyor

Teknoloji fuarı GITEX Global, Dubai'de kapılarını açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet