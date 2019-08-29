Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya: Türk lirası referans faiz oranı TLREF'i oluşturduk
Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya, "Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk." dedi.
İstanbul
Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, "Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk. TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak." dedi.
"Pay piyasamızdaki pazar yapısı kriterlerimizi çok yakında revize edeceğiz. Çok yakın zamanda bir düzenlememiz uygulamaya geçecek." diyen Çetinkaya, "Bu yıl tamamlanmadan TL'nin dövize karşı fiyatlamalarında bir referans merkez olmasını amaçlayan adımlarımız olacak." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.