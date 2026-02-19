Dolar
logo
Spor

Milli atlet Melike Malkoç, Sırbistan'da madalya için koşacak

Avrupa ve Balkan şampiyonu milli atlet Melike Malkoç, Sırbistan'da 21 Şubat'ta düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonasında kürsüde yer almayı hedefliyor.

Gökhan Yılmaz  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Milli atlet Melike Malkoç, Sırbistan'da madalya için koşacak Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Milli sporcu, son olarak 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Yeşilay Türkiye Büyükler Salon Şampiyonasındaki 7.53'lük koşusuyla yılın en iyi derecesine imza attı.

Bu başarısıyla milli takım kadrosunda yer almaya hak kazanan Melike, çalışmalarını antrenörü Utku Duman yönetiminde Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda sürdürüyor.

Yeni madalyalarla başarılarını taçlandırmak isteyen ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da organize edilecek Balkan Salon Şampiyonasında madalya almayı hedefleyen milli atlet, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayı zirvede temsil etmek istiyor.

"Çalışmalarım güzel gidiyor"

Melike Malkoç, AA muhabirine, Balkan Şampiyonası öncesi çalışmalarının yoğun geçtiğini ve kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Melike, "Kapalı sezon için hedeflediğimiz yarışma Balkon Şampiyonası'ydı. İnşallah hazırlıklarımızın sonucunu alacağız. En iyi derecemi koştuğum sürece madalya şansım çok yüksek." dedi.

Yarışa yakın dönemlerde tek antrenmanda, 2-2,5 saat süren sprintlerden oluşan koşular yaptığını anlatan Melike, günde çift idmanla çalıştığı dönemlerin de olduğunu ifade etti.

"Madalyayla şampiyonayı taçlandırmak istiyoruz"

Antrenör Utku Duman, Melike'den beklentisinin madalya olduğunu, bunun için yoğun çalıştıklarını dile getirdi.

Duman, "Bu salon sezonunda büyük kadınlardaki en iyi dereceydi. Bu derecenin karşılığında da milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda yer aldık. Daha önce bu turnuvaya katılmıştık. Yıldızlarda şampiyonluğu, gençlerde ise ikinciliği var. Şimdi bunu büyüklerde de sürdürmek istiyoruz. Madalyayla bu şampiyonayı taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

