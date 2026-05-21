Avrupa'daki tek Türk teknoloji konferansı olan Road to Global sürüyor Avrupa'daki tek Türk teknoloji konferansı olan Road to Global, ikinci gününde teknoloji ve iş dünyasının devlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Viyana Ticaret Odası (WKÖ Wien) çatısı altında gerçekleşen konferansta dünyanın dört bir yanından gelen şirketler büyüme stratejileri konusunda görüş alışverişinde bulunuyor.

Road to Global böylece yatırımcıları, şirketleri ve inovasyon merkezlerini bir araya getirirken, buradaki ortak amaç fikirleri küresel başarı öykülerine dönüştürmek olarak öne çıkıyor.

Road to Global böylece interaktif oturumlar, yatırımcı-startup ve sektörler arası iş birlikleri sayesinde, şirketlerin uluslararası alanda nasıl genişlediğine dair teorik değil, gerçek deneyimlerin paylaşıldığı bir etkinlik özelliğini de taşıyor.

Bugün sona erecek olan ve teknoloji ve iş dünyasının devlerini bir araya getiren etkinliğin ikinci gününde oturumlarda yapay zekaya ilişkin temalar da ele alınıyor.

İşletmelerin yapay zekayla nasıl büyüyeceğine ilişkin stratejilerin konuşulduğu oturumlarda, şirketlerin yerellikten çıkıp nasıl küresel lider haline gelebileceği, yüksek performans gösterebilecek liderlerin nasıl yetiştirilebileceği, iş modellerinde döngüsellik ve çeşitlilik, şirketlerin ve startupların nasıl işbirliği yaparak küresel oyucular haline gelebileceği ele alınıyor.

Road to Global'de ayrıca veri odaklı pazarlama, yapay zeka ve özel kurumsal yazılımlar konusunda uzmanlaşmış küçük ve orta ölçekli şirketler de kendilerini tanıtma fırsatı buluyor.

Etkinlik küçük ve orta ölçekli şirketlerin küresel arenada ilerlemesini hedefliyor

Road to Global, şirketlerin kendi bulundukları bölgeden çıkıp küresel alanda rekabet edebilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda daha büyük ve deneyimli şirketler sadece başarı hikayelerini değil yaptıkları hataları da paylaşarak küçük ve orta ölçekli şirketlere yol gösterme fırsatı buluyor.

Böylece küçük çaplı girişimlerin kurulduktan hemen sonra küresel çapta büyüme gösterebileceği gibi temalar öne çıkıyor.

Road to Global, bu anlamda şirketlere sadece bulundukları yere bağlı olmadıklarını gösteriyor.

Etkinlik kapsamında Türk startuplaının küresel çapta, yurt dışı merkezki startupların Türkiye'de fırsatlar yakalaması amaçlanıyor.