Dolar
43.47
Euro
51.36
Altın
4,655.99
ETH/USDT
2,384.10
BTC/USDT
79,117.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Cami’nden yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Hatay Habib-i Neccar Camisi’nden yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Diyarbakır Ulu Cami’den yayındayız. Yurt genelinde Berat Kandili idrak ediliyor. Şanlıurfa Dergah Camisi'nden yayındayız.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 217,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 236,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 7,49 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başladı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı
Çetelerin kirli oyunlarına bulaşan çocuklar ifadelerinde pişmanlıklarını anlattı
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet