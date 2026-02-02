Dolar
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Gökhan Çalı  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

İlgili konular
