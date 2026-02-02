Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.