Eğitim

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Buğrahan Ayhan  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

