Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak ediliyor
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Ankara
Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.
Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Kırşehir
Kırşehir'de de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Mustafa Tekin, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.
Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.
Tarihi Ahi Evranı Veli Camisi, Cacabey Medresesi başta olmak üzere diğer camileri de dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.
Programın ardından camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.
Niğde
Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı.
Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, ilahi söylendi, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Niğde Belediyesi, namazın ardından cemaate kandil simidi ikram etti.
Nevşehir
Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesinde Berat Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlilerince ilahi ve kasideler seslendirildi.
İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından program sona erdi.
Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.
Yozgat
Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.
Programda ilahiler seslendirildi, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
İl Müftüsü Nihat Kök, verdiği vaazda Berat Gecesi'nin önemine değindi.
Programın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.
Sakarya
Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.
Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık da sohbet verdi.
Öte yandan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramı yapıldı.
Kocaeli
Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan camileri olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı camilerdeki programlar yatsı namazı öncesi dua edilmesiyle sona erdi.
Karabük
Karabük'te müminler camileri doldurdu.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.
Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Adana
Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.
Hatay
Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Verilen vaazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Edirne
Tarihi camiler başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.
Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.
Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında, kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini belirterek, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.
Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu ifade eden Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.
Namazın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.
Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Programın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.
Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.