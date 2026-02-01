Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,380.40
BTC/USDT
78,288.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı dükkanları su bastı. Anafartalar Caddesi’nden yayındayız.
logo
Yaşam

Erciyes yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçiyi konuk etti.

Murat Asil  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Erciyes yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, 5 yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşadı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere, Erciyes'in dolu dolu bir yarıyıl tatili dönemi geçirdiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sezonu 18 Aralık'ta açtıklarını, kar yağışıyla birlikte güzel geçen bir yılbaşı döneminin ardından sömestir tatilini de çok yoğun geçirdiklerini ifade eden Akşehirlioğlu, "Erciyes sömestirde doldu taştı desek yeridir. Yarı yıl tatili öncesi 'şimdi tam Erciyes zamanı' demiştik. Erciyes de bu sloganın hakkını verdi." dedi.

"3 milyon rakamına emin adımlarla ilerliyoruz"

Yılbaşı ve sömestir dönemide Erciyes'te 2 milyon 400 bin kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Son gün itibarıyla beklediğimiz rakama ulaştık. Şu anda sömestir döneminde 1 milyon 400 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Sömestire gelene kadar da zaten 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Sezon sonu hedefimiz olan 3 milyon rakamına emin adımlarla ilerliyoruz. Yarı yıl tatilinin ardından da yoğunluğumuz devam edecek. Otellerimiz rezevasyon almaya devam ediyor. Sömestir sonrasındaki dönemde de oteller şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı."

Ankara'dan Erciyes'e gelen Filiz Yıldırım ise Erciyes'e ilk kez geldiğini ve çok keyif aldığını söyledi.

Ailecek ara tatilinin son günlerini burada değerlendirmek istediklerini anlatan Yıldırım, "İlk kez geliyoruz. Çok keyif aldık, ilk kayak deneyimim. Çocuğuma ayak uydurmaya çalışıyorum. Çocukların çok sevdiği bir ortam var. Ara tatili burada güzelce geçirdik." diye konuştu.

Mersin'in Silifke ilçesinden arkadaşlarıyla gelen 11. sınıf öğrencisi Melih Çelik de çok eğlendiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Erciyes yarıyıl tatilinde 1 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı

Kayaklı koşucu kardeşler "uluslararası başarı" peşinde

Göl manzaralı kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandı

Göl manzaralı kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandı

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Pet şişeyi açamayan da çatalın tabakta çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti

Pet şişeyi açamayan da çatalın tabakta çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet