Gündem

Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ekrem Payan  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

Şırnak

Güneyyaka köyünde rahatsızlanan Azra G'nin (5) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yolu kardan kapalı köye ulaşamaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.

Yolun ulaşıma açılmasıyla köye varan ekipler, ilk müdahalenin ardından çocuğu yaklaşık 500 metre sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Azra G, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

