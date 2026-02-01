Dolar
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
Gündem

Berat Kandili'nde TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla TRT'nin özel yayınları yarın izleyici ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Esad Şani  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Berat Kandili'nde TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Berat Kandili'ne özel hazırlanan programlarla, kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetler, TRT ekranları ve radyolarında yer alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul Çamlıca Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi" programı, 2 Şubat saat 18.45'te TRT 1'de canlı olarak ekrana getirilecek.

TRT Avaz, Kadir Özköse ve Abdullah Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek "Berat Kandili Sohbet Programı"nı 2 Şubat saat 19.00'da izleyiciyle buluşturacak. Ardından Sivas Kale Camii'nden yapılacak "Berat Kandili Özel Canlı Yayını" saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT Kürdi, Adıyaman Meydan Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Kandili" (Şeva Beratê) programını 2 Şubat saat 19.45'te canlı yayınla ekrana getirecek.

Ramazan ayının müjdecisi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede Kuzey Makedonya'da bulunan Gostivar Saat Camii'nden gerçekleştirilecek "Berat Gecesi Gostivar" canlı yayını, 2 Şubat Pazartesi günü 21.00'de TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca TRT radyoları da Berat Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin özel içerikleri dinleyicilerine sunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
Berat Kandili'nde TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşacak
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı
