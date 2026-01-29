Dolar
43.42
Euro
51.95
Altın
5,259.58
ETH/USDT
2,823.10
BTC/USDT
84,908.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,16 değer kazanarak 13.831,09 puanla rekor seviyeden tamamlarken, 302,5 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

Tunahan Kükürt  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 423,65 puan arttı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 3,24 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 6,30 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,38 ile orman kağıt basım oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında yapay zeka harcamalarında artış görülen ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yer alıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde bankacılık endeksi öncülüğünde 13.906,51 puanı görerek rekor tazelerken, günü de rekor seviyeden tamamladı. Endeks, işlem hacminde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi
Kağıthane'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz
Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyrediyor

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyrediyor
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet