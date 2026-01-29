Dolar
Gündem

Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada

Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında denizde balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Samet Atasoy  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada

Samsun

Yakakent ilçesi açıklarında Karadeniz'de avlanan balıkçılar, bir yunus sürüsünün teknelerine eşlik ettiğini gördü.

Zaman zaman su yüzeyine çıkan, teknenin önünde giden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
