Dolar
43.41
Euro
52.04
Altın
5,358.19
ETH/USDT
2,826.70
BTC/USDT
84,717.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu.

Cihan Demirci, Doğukan Vurgun  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu kentte sabah başlayan yağış etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Barutluk Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki iki daireyi su bastı.

Evini su basan vatandaşlardan Sacide Doğan, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası banyodaki giderden eve su geldiğini söyledi.

Eşyalarının zarar gördüğünü belirten Doğan, suyun boşaltılması için yetkililere haber verdiklerini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Evini su basan Fethiye Aşık da tuvaletten ve giderden gelen suyun eve yayıldığını, çok zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Öte yandan, İstasyon Mahallesi'nde su biriken alt geçitte SUV tipi araç mahsur kaldı. Araçtaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Gençoğlu, sudan geçtiği sırada aracın çarpışma sensörü uyarısı vererek durduğunu ve mahsur kaldıklarını anlattı.

Bu arada, Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler, yağış nedeniyle güzergahını değiştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Adalet Bakanı Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz
Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı

DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı
Türkiye'nin meteorolojide 2025 yılı rekorları açıklandı

Türkiye'nin meteorolojide 2025 yılı rekorları açıklandı
Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu

Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet