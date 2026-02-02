Dolar
logo
Gündem

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Bir kalp, bir umut, bir hayat. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı
