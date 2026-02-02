Dolar
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı

İstanbul'da, yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş günü mesai bitiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yasin Cingöz, Erol Değirmenci, Ali Cevahir Aktürk  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı Fotoğraf: Erol Değirmenci/AA

İstanbul

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM'deki katılım yolları arasında araçlar ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda her iki yönde, Avrasya Tüneli çıkışı ile Kartal arasında trafik akışı aksıyor.

TEM Otoyolu'nda da Sancaktepe-Çamlıca Gişeleri arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Toplu taşıma duraklarında yolcular yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşlar araçlara binmekte zaman zaman zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

